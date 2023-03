Ecco la tuta per Artemis (Di giovedì 16 marzo 2023) Axiom Space ha presentato la nuova tuta spaziale per le attività extra-veicolari sul suolo lunare nell'ambito del programma Artemis. Il debutto della nuova tuta avverrà nel corso della missione Artemis 3, ora fissata non prima del 31 dicembre 2025. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 16 marzo 2023) Axiom Space ha presentato la nuovaspaziale per le attività extra-veicolari sul suolo lunare nell'ambito del programma. Il debutto della nuovaavverrà nel corso della missione3, ora fissata non prima del 31 dicembre 2025.

