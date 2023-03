“Ecco il secondo finalista”. GF Vip 7, la sorpresa sul nome è pazzesca: non è lei (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra qualche ora al GF Vip 7 scopriremo ufficialmente chi è il secondo finalista. Ci sono diversi concorrenti in corsa e, sebbene bisognerà attendere l’annuncio di Alfonso Signorini, c’è già un’indicazione molto chiara ed inequivocabile. Difficilmente potranno esserci stravolgimenti, quindi possiamo darvi con una certa dose di certezza chi potrebbe raggiungere Oriana Marzoli nell’ultimo atto del programma. Ricordiamo che la finalissima è sempre più vicina, visto che il vincitore sarà decretato il prossimo 3 aprile. Al GF Vip 7 il secondo finalista uscirà da un certo numero di concorrenti, che sono finiti al televoto. E il risultato sembra essere quasi scontato, infatti c’è una protagonista che sembra prevalere nettamente su tutti gli altri. Ovviamente nel mondo dei reality show tutto può succedere e cambiare da un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra qualche ora al GF Vip 7 scopriremo ufficialmente chi è il. Ci sono diversi concorrenti in corsa e, sebbene bisognerà attendere l’annuncio di Alfonso Signorini, c’è già un’indicazione molto chiara ed inequivocabile. Difficilmente potranno esserci stravolgimenti, quindi possiamo darvi con una certa dose di certezza chi potrebbe raggiungere Oriana Marzoli nell’ultimo atto del programma. Ricordiamo che la finalissima è sempre più vicina, visto che il vincitore sarà decretato il prossimo 3 aprile. Al GF Vip 7 iluscirà da un certo numero di concorrenti, che sono finiti al televoto. E il risultato sembra essere quasi scontato, infatti c’è una protagonista che sembra prevalere nettamente su tutti gli altri. Ovviamente nel mondo dei reality show tutto può succedere e cambiare da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : 1) Anni di lavoro per provare che le bombe sui civili nello #Yemen erano 'Made in Italy'. Ora il tribunale dice che… - ricpuglisi : I marxisti sono nostalgici del determinismo storico del loro idolo, secondo cui inevitabilmente il capitalismo sare… - lore944 : RT @nelloscavo: 1) Anni di lavoro per provare che le bombe sui civili nello #Yemen erano 'Made in Italy'. Ora il tribunale dice che sì, le… - Adenesina22 : RT @ricpuglisi: I marxisti sono nostalgici del determinismo storico del loro idolo, secondo cui inevitabilmente il capitalismo sarebbe cadu… - leboucfringant : @FratellidItalia Ecco che arrivano le coorte piddine schizofreniche, ossessionate da uno spettro del fascismo, seco… -