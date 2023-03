Ecco i risultati del Settore Giovanile

(Di giovedì 16 marzo 2023) PRIMAVERA: Sabato 11 marzo ore 14:30 campo Taliercio (Mestre), Venezia-Brescia 2-0. UNDER 17: Como-Brescia, rinviata a domenica 19 marzo 2023. UNDER 16: Domenica 12 marzo ore 13:00, Centro Sportivo San Filippo (Brescia). Brescia-Sudtirol 1-0 (Barcella). UNDER 15: Domenica 12 marzo ore 11:00, Centro Sportivo Quecchia (Botticino), Brescia-Sudtirol 2-1 (Ferrari, Galvano). UNDER 14: Domenica 12 marzo ore 15:00, Centro Sportivo A.Pirlo (Flero), Brescia-Feralpisalò 3-3 (Mingardi, Palumbo, Palumbo) UNDER 13: Venerdì 10 marzo ore 17:30, Centro Sportivo A.Vicini (Brescia), Brescia-ADC Rigamonti 2-2 (Bonomini, Damiani). Amichevole: Domenica 12 marzo ore 14:30, Centro Sportivo Maraviglia (Desenzano), Brescia-Altoacademy 5-3 (Omar, Omar, Damian, Rossi, Rossi). Fonte articolo e foto: www.bresciacalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... regentszk1wapn : @dimmeunpo @Raffaele_Galar Esattamente, la ristorazione una volta era un lusso (o magari ero povero e non lo sapevo… - MacProslo : @IlSanta64 @Claudio03921400 Secondo me una grossa percentuale di fiale conteneva solo acqua, non potevano rischiare… - sabrijouini83 : ???? UEFA Youth League| Quarti di finale ?? ? Ecco i risultati. - IciodaVerona : @dassste il Ministero dell'Interno aveva vietato la trasferta dei tifosi germanici, ma UEFA e società hanno frignato, ed ecco i risultati - SimoneMaloni : RT @lst_glc: La Virtus Verona aveva fatto 7 punti nelle prime 13 partite (7 pareggi e 6 sconfitte). Una squadra normale avrebbe pensato di… -

Alla luce deiottenuti, frutto di uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, i ... Diabete in gravidanza,come ridurre il rischio: dalle luci soffuse agli smartphone oscurati LO ...Nel 2022 Snam ha riportato ricavi per 3,3 miliardi, l'11 per cento in più su base annua.numeri, previsioni per il 2023 e dichiarazioni dell'ad Venier Con ricavi totali pari a 3.317 .........by Tiziana FABI / AFP) Io continuo a ritenere che ci sia modo e modo di raggiungere i. ..., a mio parere è tutto questo che sta facendo la differenza quest'anno, seppure in ovvio combinato ...

Il Napoli passa in Champions League contro l'Eintracht se… risultati ... Fanpage.it

Scegliere con cura gli accessori e i capi da mettere in valigia, cercando di privilegiare la praticità senza rinunciare allo stile, quindi, può risultare una vera e propria impresa, soprattutto per le ...Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Modena. Ecco le sue parole: «Il ritiro l’ho richiesto io, è vero che nell’immediato non ha portato risultati. Il ...