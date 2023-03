Ecco a voi la UEFA B League

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Da un’idea esplosa durante la puntata 276 de “La Riserva”: che l’abbiate sentita o meno, sappiate che tutto quello che leggerete da qui in avanti non è realmente accaduto, o almeno non nell’universo che conosciamo. Amici della, è tutto un grosso scherzo: se invece l’idea vi è piaciuta, parliamone! Nella sala stampa dello Stade de France è Giorgio Marchetti a fare gli onori di casa. Per l’occasione non si è scomodato direttamente Aleksander ?eferin, ma la presenza di Marchetti, un uomo che abbiamo imparato a conoscere negli anni come figura calda e rassicurante durante i sorteggi delle grandi competizioni, ci trasmette comunque un senso di solennità e lo trasferisce anche al torneo. Ai lati del cerimoniere ci sono i capitani e gli allenatori delle due finaliste. Billy Sharp è stato chiamato per anni the fat lad from Sheffield, ma questo ...