“È solo un prurito”, ma era cancro. E questa mamma 37enne sta dicendo addio alla sua famiglia (Di giovedì 16 marzo 2023) È iniziato con un sintomo innocuo: un prurito al senso al quale non aveva dato particolare seguito; era aprile dello scorso anno e Tiffany Ryan non poteva immaginare che da lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre. “All’inizio pensavo fosse un nodo muscolare alla clavicola”, ha detto la donna ai giornali locali, ma poi la verità è uscita fuori con tutta la sua forza dirompente il suo carico drammatico. Per i medici infatti la donna, 38 anni e madre di due figli, non ha alcuna speranza. La diagnosi del tumore al seno sembrava potesse essere combattuta ma dopo sei sessioni di chemioterapia, radioterapia e una mastectomia a gennaio di quest’anno ha ricevuto la devastante notizia di metastasi ai polmoni e al bacino ed era ormai incurabile .Una sentenza di morte che non le ha tolto la lucidità tanto che Tiffany ha già fatto i programmi per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) È iniziato con un sintomo innocuo: unal senso al quale non aveva dato particolare seguito; era aprile dello scorso anno e Tiffany Ryan non poteva immaginare che da lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre. “All’inizio pensavo fosse un nodo muscolareclavicola”, ha detto la donna ai giornali locali, ma poi la verità è uscita fuori con tutta la sua forza dirompente il suo carico drammatico. Per i medici infatti la donna, 38 anni e madre di due figli, non ha alcuna speranza. La diagnosi del tumore al seno sembrava potesse essere combattuta ma dopo sei sessioni di chemioterapia, radioterapia e una mastectomia a gennaio di quest’anno ha ricevuto la devastante notizia di metastasi ai polmoni e al bacino ed era ormai incurabile .Una sentenza di morte che non le ha tolto la lucidità tanto che Tiffany ha già fatto i programmi per la ...

