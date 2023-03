“È solo un leggero fastidio”. Ma va all’ospedale e scopre di avere un tumore: il racconto choc (Di giovedì 16 marzo 2023) Leeanne Davies-Grassnick era in Grecia per la sua prima vacanza con suo figlio di quattro mesi e sua moglie quando ha iniziato ad avere dolori acuti sotto le costole. La 38enne aveva problemi a camminare per più di 10 minuti a causa del dolore, ma pensava di essersi ferita a un muscolo mentre portava suo figlio, Caspar. Tre giorni dopo essere tornata a casa a Londra, il dolore sotto la costola è peggiorato così è andata al pronto soccorso. Dopo quattro giorni di test, a Leeanne Davies-Grassnick è stato diagnosticato un cancro al colon – un tipo di cancro intestinale , chiamato anche cancro del colon-retto – che si era diffuso al suo fegato. Leggi anche: “È solo un prurito”, ma era cancro. E questa mamma 37enne sta dicendo addio alla sua famiglia Leeanne Davies-Grassnick: un dolore alla costola, poi la diagnosi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Leeanne Davies-Grassnick era in Grecia per la sua prima vacanza con suo figlio di quattro mesi e sua moglie quando ha iniziato addolori acuti sotto le costole. La 38enne aveva problemi a camminare per più di 10 minuti a causa del dolore, ma pensava di essersi ferita a un muscolo mentre portava suo figlio, Caspar. Tre giorni dopo essere tornata a casa a Londra, il dolore sotto la costola è peggiorato così è andata al pronto soccorso. Dopo quattro giorni di test, a Leeanne Davies-Grassnick è stato diagnosticato un cancro al colon – un tipo di cancro intestinale , chiamato anche cancro del colon-retto – che si era diffuso al suo fegato. Leggi anche: “Èun prurito”, ma era cancro. E questa mamma 37enne sta dicendo addio alla sua famiglia Leeanne Davies-Grassnick: un dolore alla costola, poi la diagnosi ...

