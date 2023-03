E’ morto lo psichiatra Franco Rotelli | braccio destro di Franco Basaglia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 marzo 2023) E’ morto questa mattina lo, uno dei protagonisti della Riforma Psichiatrica in Italia, forse il principale dei collaboratori di. Aveva 80 anni.è stato dal 1979 al 1995 il direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste, contribuendone alla rivoluzionaria trasformazione. Successivamente divenne Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Trieste, per poi trasferirsi, per un breve periodo, a Caserta, dove fu direttore dell’Azienda sanitaria. E’ stato anche consigliere regionale in Fvg con il Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.