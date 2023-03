“E’ andata benissimo, infatti ora cambia tutto”: l’incredibile conferenza stampa sugli scontri e quella frase del Prefetto di Napoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ andato tutto bene, anzi benissimo. La conferenza stampa di questa mattina in Prefettura sugli scontri di ieri a Napoli è stata surreale. Il Prefetto Claudio Palomba, il Questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi e il vero teorico delle strategie per la tutela dell’ordine pubblico in città, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come avete letto nei resoconti sul nostro sito, hanno immediatamente individuato i responsabili di quello che è successo: i tifosi violenti. Immaginiamo che questa eccezionale risultanza investigativa sia stato frutto di un certosino lavoro di intelligence. Non ci eravamo mica arrivati, noi comuni mortali, a comprendere che le violenze che hanno devastato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ andatobene, anzi. Ladi questa mattina in Prefetturadi ieri aè stata surreale. IlClaudio Palomba, il Questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi e il vero teorico delle strategie per la tutela dell’ordine pubblico in città, il presidente delAurelio De Laurentiis, come avete letto nei resoconti sul nostro sito, hanno immediatamente individuato i responsabili di quello che è successo: i tifosi violenti. Immaginiamo che questa eccezionale risultanza investigativa sia stato frutto di un certosino lavoro di intelligence. Non ci eravamo mica arrivati, noi comuni mortali, a comprendere che le violenze che hanno devastato ...

