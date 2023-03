Dynamite 15 03 2023 Reunion Elitaria

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Winnipeg, Canada, ed a tal proposito assisteremo allo scontro tra i due eroi di casa: Chris Jericho e Kenny Omega tenteranno la conquista dei titoli Trios al fianco dei rispettivi compagni (JAS ed Elite) in un Three-Way Match contro la House of Black. Da menzionare anche il ‘Re-Bar Mitzvah’ di MJF, il Salt of The Earth celebrerà la splendida vittoria nel main event di Revolution. PROMO: MJF sale sul ring per festeggiare il Re-Bar Mitzvah, il momento viene prontamente interrotto dall’arrivo di Jack Perry, Sammy Guevara e Darby Allin. I Pillar al completo sono l’uno di fronte all’altro, i nuovi contendenti di MJF si lasciano andare ad emozionanti ed intensi promo in cui affermano con decisione la loro ...