Duplice omicidio, il legale famiglia vittima: “Sentenza giusta” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo Stato ha fatto la sua parte con un processo rapido e una Sentenza giusta. Nonostante questo nulla potrà restituire alle famiglie i due giovani così tragicamente uccisi”. Così, l’avvocato Maurizio Capozzo, legale della famiglia Pagliaro, ha commentato la condanna all’ergastolo inflitta a Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano (Napoli) che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero due ladri. “Sono stato presente alla lettura del dispositivo in rappresentanza di tutta la comunità ma nessuna condanna potrà restituire alla vita i due ragazzi Giuseppe e Tullio”, ha detto il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, che ha anche espresso “vicinanza” alle famiglie delle due ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo Stato ha fatto la sua parte con un processo rapido e una. Nonostante questo nulla potrà restituire alle famiglie i due giovani così tragicamente uccisi”. Così, l’avvocato Maurizio Capozzo,dellaPagliaro, ha commentato la condanna all’ergastolo inflitta a Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano (Napoli) che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero due ladri. “Sono stato presente alla lettura del dispositivo in rappresentanza di tutta la comunità ma nessuna condanna potrà restituire alla vita i due ragazzi Giuseppe e Tullio”, ha detto il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, che ha anche espresso “vicinanza” alle famiglie delle due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juornoit : #Juorno duplice #omicidio nel #napoletano #imputato ai giudici: sono #rammaricato - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Per il duplice omicidio è in carcere Cosimo Caló, uno dei fratelli dell’uomo ucciso insieme alla consorte - TgrRaiPuglia : Per il duplice omicidio è in carcere Cosimo Caló, uno dei fratelli dell’uomo ucciso insieme alla consorte - Sandro_Russo74 : I responsabili del duplice omicidio sono stati individuati e condannati. - TelemiaLaTv : Verdetto invariato per il duplice omicidio Petrolini-Bava. I legali attenderanno le motivazioni della sentenza per… -