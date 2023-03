Duplice omicidio ad Ercolano, ergastolo al camionista (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano (Napoli) che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero dei ladri.La sentenza è stata emessa al termine di una camera di consiglio, durata circa due ore e mezza, iniziata dopo una breve discussione dell’avvocato dell’imputato, Giovanni Abet. Alla lettura della sentenza alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime. Qualcuno ha anche accennato un applauso prontamente stoppato dal giudice. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni. “Era quello che ci aspettavamo”. Così, visibilmente commossa, la mamma di Giuseppe Fusella ha commentato la condanna. Uccise due giovani ad ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’Vincenzo Palumbo, ildi(Napoli) che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero dei ladri.La sentenza è stata emessa al termine di una camera di consiglio, durata circa due ore e mezza, iniziata dopo una breve discussione dell’avvocato dell’imputato, Giovanni Abet. Alla lettura della sentenza alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime. Qualcuno ha anche accennato un applauso prontamente stoppato dal giudice. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni. “Era quello che ci aspettavamo”. Così, visibilmente commossa, la mamma di Giuseppe Fusella ha commentato la condanna. Uccise due giovani ad ...

