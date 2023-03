Ducati supera per la prima volta il miliardo di euro di fatturato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VillaggioTecno : Ducati supera il miliardo di euro di fatturato - broby68 : Ducati supera il miliardo di euro di fatturato - veritaeaffari : #Ducati supera per la prima volta il miliardo di ricavi e fa un utile da record - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Ducati da record: per la prima volta il fatturato supera il miliardo di euro - BlackEagle1967 : RT @sole24ore: Ducati supera il miliardo di ricavi -

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) - Ducati chiude un anno pieno di successi con cifre record per vendite, fatturato e utile operativo. Per la prima volta nella sua storia, il marchio bolognese supera il miliardo di euro di fatturato (1 miliardo e 89 milioni di euro per la precisione), segnando un aumento del 24% rispetto al 2021 (878 milioni di euro). "Per la prima volta nella nostra storia" ha sottolineato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato, "abbiamo superato il traguardo delle 60.000 moto e il miliardo di euro di fatturato."

Ducati ha chiuso l'anno con il record di 61.562 moto consegnate agli appassionati di tutto il mondo, segnando una crescita del 3,6% rispetto al 2021. "Per la prima volta nella nostra storia abbiamo ...Per la prima volta nella sua storia, Ducati supera il miliardo di euro di fatturato (1 miliardo e 89 milioni di euro), segnando un aumento del 24% rispetto al 2021 (878 milioni di euro), grazie a un ...