Dt Frosinone | «Mulattieri può giocare nell’Inter Presto per mercato»

Il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato in collegamento con Radio Nerazzurra di un giocatore dell'Inter in prestito nel suo club, Samuele Mulattieri. Solo elogi per il giovane talento italiano. TALENTO – Il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato su Radio Nerazzurra di un giovane talento dell'Inter: «È Presto, mancano nove partite alla fine e quando finirà il campionato parleremo con l'Inter del ragazzo. Ringrazio il club nerazzurro di averci dato Mulattieri, ora è prematuro parlarne. Samuele è un giocatore in una fase di crescita, ha grandi qualità e per noi è importante. Secondo me può fare il salto di qualità in Serie A, per farlo all'Inter ci vuole il percorso giusto. Lo stimo personalmente e sono convinto che farà una ...

