Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, amore al capolinea (Video) (Di giovedì 16 marzo 2023) Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono stati insieme circa due anni, ma adesso il loro amore è giunto al capolinea La storia tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è finita. Dopo le voci di una crisi tra l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e l’influencer, è arrivata la conferma della fine della relazione proprio da parte di Chiofalo nelle sue Instagram Stories. I due hanno cominciato a frequentarsi nell’estate del 2021, quando Drusilla ha finito la sua avventura in Honduras. Dapprima nessuno ci scommetteva, ma tra i due è scoppiato l’amore. lei gli è stata vicino durante la permanenza a La Pupa e Il Secchione e durante un delicato intervento. La decisione di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023)sono stati insieme circa due anni, ma adesso il loroè giunto alLa storia traè finita. Dopo le voci di una crisi tra l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e l’influencer, è arrivata la conferma della fine della relazione proprio da parte dinelle sue Instagram Stories. I due hanno cominciato a frequentarsi nell’estate del 2021, quandoha finito la sua avventura in Honduras. Dapprima nessuno ci scommetteva, ma tra i due è scoppiato l’. lei gli è stata vicino durante la permanenza a La Pupa e Il Secchione e durante un delicato intervento. La decisione di ...

