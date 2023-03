Droni e jet, state sereni (Di giovedì 16 marzo 2023) state sereni, non è successo nulla. Che volete che sia il confronto militare tra un caccia russo e un drone americano – caduto o abbattuto non lo sapremo mai – first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 16 marzo 2023), non è successo nulla. Che volete che sia il confronto militare tra un caccia russo e un drone americano – caduto o abbattuto non lo sapremo mai – first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgioAntonel1 : RT @CCKKI: Da #Sigonella???? partono i #droni #US???? , tra cui il #Reaper che 2 jet russi #Su27Flanker hanno messo ieri fuori uso. Quindi siam… - veratto_A : RT @CCKKI: Da #Sigonella???? partono i #droni #US???? , tra cui il #Reaper che 2 jet russi #Su27Flanker hanno messo ieri fuori uso. Quindi siam… - il_casellante : RT @CCKKI: Da #Sigonella???? partono i #droni #US???? , tra cui il #Reaper che 2 jet russi #Su27Flanker hanno messo ieri fuori uso. Quindi siam… - serberisso : @putino e nemmeno un lago americano ci sono anche i turchi comunque si, a forza di giocare con droni, aerei, prima… - Tommaso80390298 : RT @CCKKI: Da #Sigonella???? partono i #droni #US???? , tra cui il #Reaper che 2 jet russi #Su27Flanker hanno messo ieri fuori uso. Quindi siam… -