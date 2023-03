Drone Usa abbattuto dal jet russo sul Mar Nero, il video dell'impatto pubblicato dal Pentagono (Di giovedì 16 marzo 2023) l comando europeo delle forze armate statunitensi ha rilasciato il video dell'impatto martedì tra un Drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo sul Mar Nero. Lo riporta la Cnn ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) l comando europeoe forze armate statunitensi ha rilasciato ilmartedì tra undi sorveglianza statunitense e un jet da combattimentosul Mar. Lo riporta la Cnn ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - GiovaQuez : Com’era la storia raccontata dai russi? É stata una “manovra azzardata” del drone USA, non sono stati i nostri aere… - Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - Foscari1991 : #Russia #Ucraina Ora è anche uscito il video che prova le menzogne (strano) dei Russi. Ieri si è parlato di consegn… - rafelez : RT @_Nico_Piro_: Il punto è perô politico. Quel drone era lî per spiare i russi e passare dati all’intelligence ucraina. Per i russi l’abb… -