Drone Usa abbattuto, colloquio tra i ministri della Difesa russo e americano: "Rischio escalation" (Di giovedì 16 marzo 2023) Drone Usa abbattuto, colloquio tra i ministri della Difesa russo e americano Sergei Shoigu e Lloyd Austin, i ministri della Difesa russo e americano, si sono sentiti al telefono dopo l'incidente nei cieli del Mar Nero quando un Drone Usa è stato abbattuto da un jet di Mosca. Il colloquio è stato confermato da Lloyd Austin nel corso di un briefing al Pentagono: "Come ho ripetuto più volte, è importante che le grandi potenze siano un modello di trasparenza e comunicazione e gli Stati Uniti continueranno a volare e operare ovunque le leggi internazionali lo consentono". Il ministro della ...

