Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Tragedia in un appartamento al secondo piano di via Foscolo 18 a Trieste. Un disabile di 38 anni è stato ucciso dal padre di 67 anni che, successivamente, avrebbe tentato di suicidarsi usando un taglierino, lo stesso che avrebbe usato contro il figlio. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi. L'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118 è avvenuto dopo le 17. Sul posto equipaggi della Squadra Volante con personale della Squadra mobile e Polizia scientifica. Il padre, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trasportato dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e sarebbe in gravi condizioni per ferite al polso e al collo. La dinamica dell'episodio appare ancora poco chiara. Sul posto il Pm Massimo De Bortoli. La madre del giovane ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Tragedia in un appartamento al secondo piano di via Foscolo 18 a. Undi 38 anni è stato ucciso dal padre di 67 anni che, successivamente, avrebbeto di suicidarsi usando un taglierino, lo stesso che avrebbe usato contro il. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi. L'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118 è avvenuto dopo le 17. Sul posto equipaggiSquadra Volante con personaleSquadra mobile e Polizia scientifica. Il padre, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trasportato dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e sarebbe in gravi condizioni per ferite al polso e al collo. La dinamica dell'episodio appare ancora poco chiara. Sul posto il Pm Massimo De Bortoli. La madre del giovane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pande… - sulsitodisimone : Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio - capuano_daniele : RT @boni15_boni: Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pandemia, Gi… - infoitinterno : Dramma della disperazione a Trieste: uccide in casa il figlio disabile e poi tenta di togliersi la vita - aquigiosci : RT @Mov5Stelle: Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pandemia, Gio… -