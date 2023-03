Dove mangiare il gelato a Roma? Ecco i migliori posti della Città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023) . La Capitale si può considerare la patria del, considerato come le botteghe storiche di questo buonissimo dolce non si trovino soltanto nei pressi del Colosseo e la Fontana di Trevi. Dopotutto, ilno è un polo di attrattività per gli stessi residenti nei mesi estivi, e addirittura per i turisti tutti i mesi dell’anno, anche quelli più freddi. Tutto questo, nonostante i prezzi di coni e coppette siano aumentati con la crisi energetica che colpisce l’Italia e l’Europa.il? Se siamo nei pressi dei quartieri di Bravetta e Portuense, un salto dobbiamo farlo da Stefano FerraraLab. Qui, vengono clienti da tutta, che ammirano i suoi gelati con pochi ingredienti e capaci di esaltare le ...