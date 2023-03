(Di giovedì 16 marzo 2023) Un papà che esce di casa per andare al lavoro, senza tornare più a casa. Una caduta fatale, dicono, un incidente poi rivelatosi mortale, ma con una dinamica mai chiarita. Orari che non tornano, un telefono smontato e tante, troppe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Nel frattempo è stato arrestato l'accoltellatore della stazione. Si tratta di un marocchino di 23 anni. Sei persone… - il_cappellini : Il giorno dopo la tragedia il ministro dell'Interno Piantedosi va sul posto e dice in sostanza che la colpa di chi… - mariadoloresmel : @chiaragribaudo Piantedosi gli ha negato la trasferta,il Tar ha annullato il provvedimento di Piantedosi. Dopo ques… - Silvano61597632 : RT @HerrGlanz: Oggi nella zona di Lysychansk ho partecipato alla esumazione di sei soldato della LNR. Secondo le ricostruzioni sono stati f… - Maryros81385017 : @Chicca_colors @sorryimteetotal @quellicomeme71 Lo ha detto nel modo giusto, nel posto sbagliato, non ha usato epit… -

mesi fa Oleh aveva deciso di lasciare temporaneamente il Veneto perché sentiva forte il ... Due giorniil suo comandante ha chiamato mia mamma per avvisarla della tragedia. Al funerale ci ...questa intemerata, abbiamo visto lugubri marciatori incappucciati, quelli cui sarebbe stato ... e del loro stesso sport, enti ormai guidati da figure lunari, che alloggiano permesi all'anno ...Ad oggi la Slovacchia non presenta giocatrici nella Top 100 del ranking WTA, l'Italia ne conta. ... prima di battere in finale la Spagna e celebrare il primo titolola scissione della ...

"Dopo sei anni non so ancora come è morto mio padre" Today.it

La notizia arriva due mesi dopo che la prima stagione di otto episodi ... la serie originale live-action di Disney+ sequel del film fantasy del 1988 diretto da Ron Howard è stata cancellata. (BadTaste ...Le pagelle di Pioli: il suo Milan gioca a 'ciapa no' nella corsa Champions Il Milan non va oltre l'1-1 casalingo contro la Salernitana dopo il passaggio del… Leggi ...