«Dopo la pandemia siamo cambiati: le relazioni e le nostre storie sono la vera ricchezza» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’intervista. Massimiliano De Vecchi ha affrontato l’ondata Covid al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. La drammatica perdita del papà, il bisogno di concentrarsi sulle persone, le nuove parole da dire in uno spettacolo che proprio in questi giorni celebra la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, il 18 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 marzo 2023) L’intervista. Massimiliano De Vecchi ha affrontato l’ondata Covid al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. La drammatica perdita del papà, il bisogno di concentrarsi sulle persone, le nuove parole da dire in uno spettacolo che proprio in questi giorni celebra la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, il 18 marzo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pande… - LaVeritaWeb : Dopo la pandemia, le prove degli studenti (non più in presenza) sono notevolmente migliorate: ingannare il software… - lucianonobili : 9 marzo 2020 - 9 marzo 2023. Tre anni dopo l’inizio della tragedia della pandemia con @MatteoRenzi e @CarloCalenda… - CotestaLuigi : RT @boni15_boni: Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pandemia, Gi… - mainas_fabrizio : RT @Mov5Stelle: Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pandemia, Gio… -