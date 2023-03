Donne nel dialogo interreligioso. Mallamaci porta l’esperienza africana alla Moschea di Roma (Di giovedì 16 marzo 2023) Il cardiologo missionario Vincenzo Mallamaci, presidente e fondatore dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, parteciperà in qualità di relatore alla convegno ‘Costruire un mosaico di pace e dialogo interreligioso. Il ruolo delle Donne’. La manifestazione si svolgerà alle ore 17.30 di domenica 19 marzo preso l’auditorium della Grande Moschea di Roma. Il medico missionario afferma: “Ringrazio per avermi invitato a tenere un intervento su una tematica di così grande attualità, sulle esperienze di 40 anni di volontariato medico in Africa vissute nei villaggi più sperduti e poveri. Proprio laddove la Donna Madre assume un ruolo di grande rispetto. La donna africana emna grande potenza. Mediatrice d’amore, è artefice ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il cardiologo missionario Vincenzo, presidente e fondatore dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, parteciperà in qualità di relatoreconvegno ‘Costruire un mosaico di pace e. Il ruolo delle’. La manifestazione si svolgerà alle ore 17.30 di domenica 19 marzo preso l’auditorium della Grandedi. Il medico missionario afferma: “Ringrazio per avermi invitato a tenere un intervento su una tematica di così grande attualità, sulle esperienze di 40 anni di volontariato medico in Africa vissute nei villaggi più sperduti e poveri. Proprio laddove la Donna Madre assume un ruolo di grande rispetto. La donnaemna grande potenza. Mediatrice d’amore, è artefice ...

