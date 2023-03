Donne e tecnologia: un binomio vincente in Acer Italia (Di giovedì 16 marzo 2023) Donne e tecnologia diventa un binomio vincente in Acer Italia. Oggi, sempre più, il rapporto tra le Donne e la tecnologia è diventato di fondamentale importanza e portato ad una naturale evoluzione Acer, condividendo totalmente i valori di inclusione e women empowerment, crede nella valorizzazione del talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e nella ricerca scientifica. Attivandosi costantemente per promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere! Per contribuire all’orientamento delle giovani generazioni ai mestieri del futuro e ai modelli imprenditoriali sostenibili. Donne e tecnologia in Acer ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 16 marzo 2023)diventa unin. Oggi, sempre più, il rapporto tra lee laè diventato di fondamentale importanza e portato ad una naturale evoluzione, condividendo totalmente i valori di inclusione e women empowerment, crede nella valorizzazione del talento femminile nella, nell’innovazione e nella ricerca scientifica. Attivandosi costantemente per promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere! Per contribuire all’orientamento delle giovani generazioni ai mestieri del futuro e ai modelli imprenditoriali sostenibili.in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Donne e tecnologia: un binomio vincente in #Acer Italia #tuttotek - AndreaLompio53 : @convivioblog Mi pareva che per decenni le donne avessero lottato mettendo in prima fila la gestione personale del… - cldferrilab : Annamo' bene Twitter mi mostra solo le donne innude e Facebook mi blocca la musica!! ?? - devid_v : “Siamo attenti allo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani, specialmente al Sud, e all’inclusione dell… - marketingpmi : RT @NTTDATA_IT: “Siamo attenti allo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani, specialmente al Sud, e all’inclusione delle donne… -