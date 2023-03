Donne coraggiose (Di giovedì 16 marzo 2023) Agli occhi della piccola Tutu – cinque anni – la guerra civile in Liberia appare come una favola. Per tre settimane la bambina fugge e si nasconde dai ribelli (i draghi), assieme alla nonna, due sorelle e il padre (il “Gigante” che la protegge). I cadaveri lungo la strada sono persone “che dormono”, le fa credere il padre aiutandola così a superare l’orrore. Le Donne del titolo sono la mamma e una giovane miliziana ribelle, che faranno l’impossibile per cercare di salvare Tutu e la sua famiglia. Così un’atroce storia di guerra si trasforma in una favola dove convivono mostri ed eroi, cattivi e fate buone. Con il romanzo memoir I draghi, il gigante, le Donne (Edizioni E/O) è stata Wayétu Moore a vincere la prima edizione del Premio Inge Feltrinelli “Raccontare il mondo, difendere i diritti”. Ha primeggiato nella cinquina per la ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023) Agli occhi della piccola Tutu – cinque anni – la guerra civile in Liberia appare come una favola. Per tre settimane la bambina fugge e si nasconde dai ribelli (i draghi), assieme alla nonna, due sorelle e il padre (il “Gigante” che la protegge). I cadaveri lungo la strada sono persone “che dormono”, le fa credere il padre aiutandola così a superare l’orrore. Ledel titolo sono la mamma e una giovane miliziana ribelle, che faranno l’impossibile per cercare di salvare Tutu e la sua famiglia. Così un’atroce storia di guerra si trasforma in una favola dove convivono mostri ed eroi, cattivi e fate buone. Con il romanzo memoir I draghi, il gigante, le(Edizioni E/O) è stata Wayétu Moore a vincere la prima edizione del Premio Inge Feltrinelli “Raccontare il mondo, difendere i diritti”. Ha primeggiato nella cinquina per la ...

