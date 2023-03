Donnamaria: “Ecco perché non ho mai risposto alla Murgia” (Di giovedì 16 marzo 2023) Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia erano due amici dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ma da quando lui le ha toccato una protesi e Antonella Fiordelisi li ha sgamati le cose sono cambiate. La vippona, infatti, prima che Edoardo Donnamaria lasciasse la casa gli avrebbe imposto delle direttive da tenere nei confronti di Nicole Murgia e al momento lui le starebbe seguendo tutte. Ovvero: interrompere ogni tipo di rapporto con lei e divieto assoluto di risponderle ai messaggi. A raccontare questo aneddoto è stato proprio lui durante un collegamento con Casa Chi. “Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Edoardoe Nicoleerano due amici dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ma da quando lui le ha toccato una protesi e Antonella Fiordelisi li ha sgamati le cose sono cambiate. La vippona, infatti, prima che Edoardolasciasse la casa gli avrebbe imposto delle direttive da tenere nei confronti di Nicolee al momento lui le starebbe seguendo tutte. Ovvero: interrompere ogni tipo di rapporto con lei e divieto assoluto di risponderle ai messaggi. A raccontare questo aneddoto è stato proprio lui durante un collegamento con Casa Chi. “Non ho sentito la, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con lae mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ??Ecco le prime dichiarazioni di #EdoardoDonnamaria dopo la sua uscita dal @GrandeFratello #donnalisi #gfvip ????… - BITCHYFit : Donnamaria: “Ecco perché non ho mai risposto alla Murgia” - Team_soleil_gf6 : RT @MiaDrojette: Gianluca, l'avvocato non sa squittire, ecco perché non risponde?? P.S.Seriamente, ma voi ce lo vedete Edoardo Donnamaria c… - drojetteelmej : RT @MiaDrojette: Gianluca, l'avvocato non sa squittire, ecco perché non risponde?? P.S.Seriamente, ma voi ce lo vedete Edoardo Donnamaria c… - JJLisa90 : RT @MiaDrojette: Gianluca, l'avvocato non sa squittire, ecco perché non risponde?? P.S.Seriamente, ma voi ce lo vedete Edoardo Donnamaria c… -