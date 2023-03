Domeniche Bestiali – Stiamo con l’Athletic Brighela: per altri striscioni contate su di noi (Di giovedì 16 marzo 2023) Marzo è un mese pazzerello e pure le Domeniche Bestiali notoriamente meteoropatiche seguono il suo trend. Già perché capita che si invertano i ruoli e che chi dovrebbe essere bestiale prenda sembianze di sobrietà e saggezza e chi per contro dovrebbe essere saggio e sobrio diventa bestiale assai o che qualcuno aneli la Bestialità per far colpo. Saranno pure i primi raggi di sole chissà: i primi caldi che ingannano o che spingono ad abbigliarsi in maniera discutibile. Poi c’è il Dibu, che ovviamente può fare tutto ciò che vuole. INVERSIONI DI BestialiTÀ Eh già, siamo abituati a raccontare di sputi, mazzate, insulti e Bestialità varie sugli spalti e in campo. Capita avvengano pure tra taccuini e scrivanie, e sono pure peggio. Accade infatti che l’Athletic Brighela, Terza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Marzo è un mese pazzerello e pure lenotoriamente meteoropatiche seguono il suo trend. Già perché capita che si invertano i ruoli e che chi dovrebbe essere bestiale prenda sembianze di sobrietà e saggezza e chi per contro dovrebbe essere saggio e sobrio diventa bestiale assai o che qualcuno aneli latà per far colpo. Saranno pure i primi raggi di sole chissà: i primi caldi che ingannano o che spingono ad abbigliarsi in maniera discutibile. Poi c’è il Dibu, che ovviamente può fare tutto ciò che vuole. INVERSIONI DITÀ Eh già, siamo abituati a raccontare di sputi, mazzate, insulti età varie sugli spalti e in campo. Capita avvengano pure tra taccuini e scrivanie, e sono pure peggio. Accade infatti che, Terza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Domeniche Bestiali – Stiamo con l’Athletic Brighela: per altri striscioni contate su di noi - patty75443750 : Le domeniche bestiali, due che lavorano in casa ?? e nn vanno d accordo su niente. Mi chiedo come fanno a lavorare t… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Un traghetto pericoloso, genitori hooligans, un guardalinee svogliato e un panino da retrocession… - BlogLives : Domeniche bestiali – Un traghetto pericoloso, genitori hooligans, un guardalinee svogliato e un panino da retrocess… - zazoomblog : Domeniche bestiali – Un traghetto pericoloso genitori hooligans un guardalinee svogliato e un panino da retrocessio… -