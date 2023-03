Domani Tajani in missione in Croazia e Slovenia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio, si recherà, 17 marzo 2023, inin. A Zagabria il Vicepremier incontrerà il Primo Ministro, Andrej Plenkovic, e il Ministro degli Esteri, Grlic-Radman. Al centro dei colloqui, la partnership economica bilaterale (l’Italia è il primo partner commerciale della, con un interscambio pari a oltre 8 miliardi di euro) e nuove iniziative di cooperazione fra imprese che favoriscano la creazione di opportunità di investimento fra i due Paesi. La collaborazione economica e industriale sarà uno dei temi affrontati anche nella tappa di Lubiana, dove il Vicepremiersi recherà nel pomeriggio per incontrare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laureanonce : @rihitster @marcoprand @Antonio_Tajani Cristo si è fermato al Tar. Eh niente. Se domani ci invade la Russia aspetti… - carmelomusicsax : RT @Orraf5: Dietrofront del governo sulla Wagner Il pupazzetto del berlusca alias Tajani smentisce Crosetto la colpa ora è della Libia Chis… - armandopix : RT @Orraf5: Dietrofront del governo sulla Wagner Il pupazzetto del berlusca alias Tajani smentisce Crosetto la colpa ora è della Libia Chis… - OrNella645587 : RT @Orraf5: Dietrofront del governo sulla Wagner Il pupazzetto del berlusca alias Tajani smentisce Crosetto la colpa ora è della Libia Chis… - amicaxamica : RT @Orraf5: Dietrofront del governo sulla Wagner Il pupazzetto del berlusca alias Tajani smentisce Crosetto la colpa ora è della Libia Chis… -

Insieme alla premier presenti per il governo il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.Nuova visita nella regione dei Balcani per il ministro degli Esteri Antoniochesarà in Croazia e Slovenia. La doppia tappa balcanica segue il viaggio di venerdì scorso in Bosnia Erzegovina una visita congiunta organizzata con l'omologo austriaco Alexander ......- a partire dai vicepremiere Salvini - è schierato al fianco della premier. Che rilancia sulle iniziative portate avanti dall'esecutivo. Annuncia la rivoluzione della riforma fiscale,...

Domani Tajani in missione in Croazia e Slovenia - RomaDailyNews RomaDailyNews

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà ospite di Bruno Vespa a "Porta a Porta", domani mercoledì 15 marzo alle 23.30 su Rai1, per parlare di emergenza migranti, guerra in Ucraina ...Ascolta il podcast del Fatto di domani UN ALTRO NAUFRAGIO EVITABILE, MA CROSETTO E TAJANI “TROVANO” IL COLPEVOLE: I RUSSI. Mentre si continuano a cercare i corpi delle vittime della tragedia di Cutro ...