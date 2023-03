Dodicenne torna a scuola dopo un incidente | compagni lo bullizzano | “Sei un mostro Dio ti ha punito”

(Di giovedì 16 marzo 2023) A distanza di un anno dall’che gli costò un intervento chirurgico alla testa e al volto, un 12enne della Bassa veronese si è ritrovato in un incubo. Una volta rientrato a, infatti, i suoie docenti hanno iniziato a offenderlo e insultarlo. Una pressione emotiva tale da portare i genitori a decidere di trasferirlo in un altro istituto. “Un docente si è permesso di toccare la cicatrice che mio figlio ha sul viso e di esaminare gli esiti dell’operazione. Abbiamo chiesto l’intervento della dirigenza che ha richiamato l’insegnante. Quest’ultimo, tuttavia, non ha mai ritenuto opportuno scusarsi con mio figlio”, ha raccontato la mamma del ragazzo a l’Arena. A ciò si sommano gli insulti dei coetanei. Uno deiè arrivato a mettergli le mani al collo, rivolgendogli frasi terribili. “Sei un ...

Il racconto choc di Miriam su TikTok Le offese: 'Sei un mostro' Come racconta l'Arena, il, già provato psicologicamente e con una disabilità, ha riferito ai genitori più di un episodio in ...La situazione è degenerata di settimana in settimana, fino a costringere la famiglia a prendere una decisione drastica: prima ilè stato tenuto a casa per due settimane, poi i genitori ...

Dodicenne torna a scuola con le cicatrici dopo l'incidente: "Gli dicono che è un mostro, lo ritiriamo" Virgilio

A distanza di un anno dall’incidente che gli costò un intervento chirurgico alla testa e al volto, un 12enne della Bassa veronese si è ritrovato in un incubo. Una volta rientrato a scuola, infatti, i ...Un incidente choc per un ragazzino di soli 12 anni. La forza di reagire e di tornare a scuola, però, non gli è bastata a superare il trauma. E, per giunta, anche i compagni si sono accaniti su di lui.