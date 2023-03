Distrazione ai flessori della coscia sinistra per Bastoni: salta la Juve (Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandro Bastoni si ferma, come purtroppo previsto dopo l'infortunio a poco più di un quarto d'ora dalla fine di Porto - Inter. Il difensore nerazzurro aveva infatti chiesto la sostituzione a Simone ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandrosi ferma, come purtroppo previsto dopo l'infortunio a poco più di un quarto d'ora dalla fine di Porto - Inter. Il difensore nerazzurro aveva infatti chiesto la sostituzione a Simone ...

