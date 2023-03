Disordini ultras Eintracht, il Prefetto Palomba smentisce: “Non ci sono stati contatti fra tifoserie”, poi la spiegazione sul corteo (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è tenuta in questa mattina una conferenza stampa dopo la fine della riunione del Comitato ordine e sicurezza in prefettura a Napoli. A presiedere la conferenza c’era il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, il quale ha voluto fare un po’ di chiarezza relativamente ai Disordini avvenuti ieri in città con protagonisti i supporters dell’Eintracht Francoforte. Di seguito quanto riportato: I tifosi tedeschi sono arrivati in maniera sparsa da Bari e Pescara accompagnati con dei pulmini, senza il possesso di alcun biglietto. sono arrivati con alcuni bergamaschi, già presenti alla gara di Francoforte, qualcuno fermato già lì. Esiste un gemellaggio tra le tifoserie dell’Eintracht e dell’Atalanta, noi abbiamo avuto la certezza del loro arrivo da Salerno. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è tenuta in questa mattina una conferenza stampa dopo la fine della riunione del Comitato ordine e sicurezza in prefettura a Napoli. A presiedere la conferenza c’era ildi Napoli Claudio, il quale ha voluto fare un po’ di chiarezza relativamente aiavvenuti ieri in città con protagonisti i supporters dell’Francoforte. Di seguito quanto riportato: I tifosi tedeschiarrivati in maniera sparsa da Bari e Pescara accompagnati con dei pulmini, senza il possesso di alcun biglietto.arrivati con alcuni bergamaschi, già presenti alla gara di Francoforte, qualcuno fermato già lì. Esiste un gemellaggio tra ledell’e dell’Atalanta, noi abbiamo avuto la certezza del loro arrivo da Salerno. ...

