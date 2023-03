Disastro Libano | ecco cosa può fare l’Italia secondo Parsi

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un Paese sprofondato nel più totale, finanziario e sociale che, pur avendo siglato un fondamentale accordo sulla zee con Israele, rischia di non avere un governo in grado metterlo in pratica. Per questa ragione Roma potrebbe sostenere Beirut alla voce alimenti e sanità, anche per strutturare una partnership con un Paese ampiamente alla nostra portata che ci guarda con simpatia. Lo pensa il prof. Vittorio Emanuele, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di cui è uscito per Bompiani “Il posto della guerra e il costo della libertà”, che nel giorno dell’incontro del premier Miqati con Giorgia Meloni e papa Francesco traccia un’analisi sia su bisogni e rischi del, sia sul ruolo italiano in loco nell’ottica della generale strategia nel nord Africa con il piano Mattei. Inflazione, esplosione del ...