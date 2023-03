(Di giovedì 16 marzo 2023) Nonprendere la metro, la scala comunque non le sarebbe servita, il percorso da compiere era un altro: all’indomani del caso della turista americana affetta da Sla, che per raggiungere ilha avuto bisogno che due agenti della Municipale la prendessero in braccio, si assiste a un incredibile scaricabarile che elude il vero punto della questione: le barriere architettoniche che rendono inaccessibile la Capitale, compresi i suoi monumenti di punta. Un esercizio nel quale a lasciare maggiormente sconcertati sono le parole dell’assessore alla Mobilità, Eugenio, che ha bollato il caso della ragazzaalcome «fake news» e «vicenda montata sul nulla».punta l’indice contro la ragazza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Disabile bloccata al Colosseo, l’incredibile giustificazione di Patanè: “Non doveva passare lì”… -

Pur essendo, ha avuto una vita piena di amore. Purtroppo nel 2019 la moglie di 74 anni ha avuto un'emorragia cerebrale che l'haa letto e le ha fatto perdere lucidità. Ora devono ...Avrebbe potuto usare le scale mobili, peccato però che sono ferme da mesi: dunque senza l'intervento degli agenti, sarebbe rimastae avrebbe potuto vedere il Colosseo solo da lontano. ScaleE così a Roma sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale , che hanno assistito la turista, affetta da Sla , portandola in braccio per tutte le scale , in modo da non farla restare. ...

Turista disabile bloccata nella metropolitana di Roma: polemiche e repliche IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

TaddEo da piccolo si è ammalato di poliomielite, rimanendo paralizzato alle gambe. Pur essendo disabile, ha avuto una vita piena di ...Roma – La Capitale non è una città adatta ai disabili. A testimoniarlo, ancora una volta l’ennesimo episodio che ha come protagonista una turista americana disabile. Voleva visitare il Colosseo, ma le ...