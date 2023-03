(Di giovedì 16 marzo 2023) REGGIO EMILIA -vigilia della gara contro lo Spezia , l'allenatore del Sassuolo , Alessio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i liguri di Semplici . Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Dionisi attacca #Mourinho: dura risposta dopo lo sfottò alla Roma con l'acqua: L'allenatore del Sassuolo ha rispos… - forzaroma : Dionisi attacca Mourinho: 'C'è chi parla di calcio e chi di altro' #ASRoma - MCalcioNews : Dionisi attacca il gioco di Mourinho, la reazione -

Ora c'è il Sassuolo,sta a casa tranquillo a bere un'acqua frizzante (ride, ndr), ma ce la giocheremo " . Il Sassuolo è andato poi a vincere 4 - 3 in casa della Roma tre giorni dopo in ...Il tecnico neroverde successivamente, provocato da una domanda che faceva riferimento alla battuta di Mourinho in conferenza stampa "è a casa tranquillo a bere l'acqua frizzante e a vedere la ...... sicuramente senza Ciro la Lazio gioca meglio, ma senza l'ex Torino manca il calciatore che... Serviva tempo adopo gli addii di Scamacca e Raspadori, la società è stata paziente e i ...

Dionisi attacca Mourinho: “C’è chi parla di calcio e chi di altro” ForzaRoma.info

Sassuolo, acqua frizzante per Dionisi: lo sfottò dei tifosi neroverdi La gara contro il Sassuolo in campionato non è andata certamente come Mourinho si aspettava. La vittoria dei neroverdi si è ...Adesso che ha raggiunto se stesso in classifica – anche la stagione scorsa i punti dei neroverdi erano 33 dopo 26 giornate – e anche nella miglior serie di vittorie – tre, come lo scorso aprile, per A ...