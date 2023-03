Diletta Leotta “non nasconde più la pancia” | il video

(Di giovedì 16 marzo 2023) La gravidanza disembra ormai ufficiale, manca solo la dichiarazione della diretta interessata. Anche se non ha ancora dato alcuna conferma, e quelle che per ora circolano sono solo voci, i più attenti non hanno potuto non notare le forme più dolci – tipiche di una donna incinta – nel suo ultimopubblicato sui social, dove la giornalista sportiva non sembra preoccuparsi troppo dire la. Nell’ultimosu Instagram, mostra lasenza problemi, e molti hanno notato appunto delle forme più dolci, rispetto al solito scolpito addome della conduttrice televisiva. Non è sfuggito nemmeno il testo della didascalia, sebbene sia un adv, le sue parole sono riferite alla festa del papà: “Mi preparo per la festa del papà, quale completo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Diletta Leotta, scoppiano i bottoni della camicetta: davanzale tutto fuori - CineGiornale1 : Diletta Leotta nasconde qualcosa: le ultime foto sono inequivocabili | Lo ha confessato solo a un collega… - redazionerumors : Diletta Leotta è davvero incinta? La giornalista sportiva ha condiviso sui social alcuni video che non nascondono p… - leggoit : Diletta Leotta incinta? La pancia non si nasconde più: «Lo ha confessato lei stessa» - FiloEmanuele : RT @caleriserva: Più facile che adesso mi giro e trovo diletta leotta sul mio letto a pecora che mi dice di scassarla forte -

non si nasconde più e mostra il suo pancino . Anche se non ha ancora dato alcuna conferma della sua gravidanza , e quelle che per ora circolano sono solo voci, i più attenti non hanno ...incinta La pancia non si nasconde più: 'Lo ha confessato lei stessa' Natalia Paragoni confessa: 'Non voglio far nascere mia figlia in questo mondo'. Ecco cosa è successo Parto ...sembra essere tornata felice e spensierata. come ai tempi di Can Yaman. Sembra essersi ... Ma più che un fumetto la signorinache ha sfiorato il matrimonio con il manager Matteo Mammì, ...

Diletta Leotta incinta La pancia non si nasconde più: «Lo ha confessato lei stessa» ilmessaggero.it

Diletta Leotta non si nasconde più e mostra il suo pancino. Anche se non ha ancora dato alcuna conferma della sua gravidanza, e quelle che per ora circolano sono solo voci, i più attenti non hanno ...CASTELFIDARDO- La grande boxe arriva a Lanciano per la sfida del titolo italiano professionisti della categoria Superleggeri. Sul ring del palasport sabato 25 marzo si contenderanno il titolo iridato ...