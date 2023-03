Difesa, a Tokyo una pietra militare per il futuro di Italia, Giappone e Uk (Di giovedì 16 marzo 2023) “Italia, Regno Unito e Giappone sono uniti dallo stesso destino e oggi abbiamo posato una pietra per costruire un futuro importante insieme”. Lo ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della Difesa, durante l’incontro avvenuto oggi a Tokyo con gli omologhi Giapponese Yasukazu Hamada e britannico Ben Wallace. “Una volta Indo-Pacifico e Mediterraneo erano aree considerate lontane tra loro. Oggi, invece, il mondo è diventato sempre più piccolo, le crisi sono aumentate e probabilmente in questo decennio la situazione peggiorerà. Il futuro del Mediterraneo dipende da ciò che succede nell’Indo Pacifico e viceversa. Ed è per questo motivo che le nostre Nazioni devono lavorare e cooperare insieme. Soltanto unendo le forze riusciremo a contrastare la grandezza ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) “, Regno Unito esono uniti dallo stesso destino e oggi abbiamo posato unaper costruire unimportante insieme”. Lo ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della, durante l’incontro avvenuto oggi acon gli omologhise Yasukazu Hamada e britannico Ben Wallace. “Una volta Indo-Pacifico e Mediterraneo erano aree considerate lontane tra loro. Oggi, invece, il mondo è diventato sempre più piccolo, le crisi sono aumentate e probabilmente in questo decennio la situazione peggiorerà. Ildel Mediterraneo dipende da ciò che succede nell’Indo Pacifico e viceversa. Ed è per questo motivo che le nostre Nazioni devono lavorare e cooperare insieme. Soltanto unendo le forze riusciremo a contrastare la grandezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #Tokyo Iniziata la visita ufficiale del Ministro @GuidoCrosetto. In agenda incontri istituzionali in tema di cooper… - luigi_ambruosi_ : @ItalianAirForce @MinisteroDifesa @SM_Difesa @ModJapan_en @JASDF_PAO_ENG Si lavori ad un accordo G2G Roma-Tokyo per… - AR10ym : RT @FIBSpress: Presenti alla partita, in compagnia del Presidente FIBS Andrea Marcon, anche il Ministro della Difesa della Repubblica Itali… - StrumentiP : #Eurasia #FocusItalia Prove di alleanza tra Italia, Giappone e Regno Unito in chiave militare a Tokyo. Hanno partec… - ItalyinJPN : RT @SkyTG24: Crosetto a Tokyo al vertice della difesa di Giappone, Italia e UK -