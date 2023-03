Dietro a ‘Mixer 20 anni di televisione’ un’idea ambiziosa Ecco perché l’ho trovato interessante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Di Mixer 20di televisione si è parlato finora più per fattori esterni che per il programma in sé. Su tutto ha prevalso da un lato la figura dell’ideatore e conduttore, GiovMinoli, tornato alla ribalta in questi giorni anche per atre questioni, dall’altro il risultato di audience inferiore alle attese. Forse, a questo punto, gettare uno sguardo dentro al prodotto, è un esercizio di qualche utilità. L’idea di Minoli di riprendere la sua più famosa creatura Mixer per raccontare a quarant’di distanza la società di quei famosiottanta e la rappresentazione che la tv ne faceva è, come sempre,assai. La realizzazione segue due linee. La prima è quella della giustapposizione: prendere brani di varie puntate di Mixer dello stesso periodo ma di genere ...