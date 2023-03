Di Lorenzo: «Noi, Inter e Milan ai quarti. Bello per il calcio italiano» (Di giovedì 16 marzo 2023) Di Lorenzo ha raggiunto col suo Napoli i quarti di finale di Champions League. Gli azzurri hanno raggiunto sia Inter e Milan, che hanno battuto Porto e Tottenham SODDISFAZIONE ? Giovanni Di Lorenzo si complimenta anche con Inter e Milan: «Bello vedere tre italiane, noi, l’Inter e il Milan ai quarti di finale, è una bella soddisfazione per tutto il calcio italiano. Venerdì vedremo chi incontreremo, sicuramente noi daremo il nostro meglio nel turno successivo. Arrivati a questo punto abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e vera e di giocarsela tra le migliori d’Europa». Le sue parole a Sky Sport. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Diha raggiunto col suo Napoli idi finale di Champions League. Gli azzurri hanno raggiunto sia, che hanno battuto Porto e Tottenham SODDISFAZIONE ? Giovanni Disi complimenta anche con: «vedere tre italiane, noi, l’e ilaidi finale, è una bella soddisfazione per tutto il. Venerdì vedremo chi incontreremo, sicuramente noi daremo il nostro meglio nel turno successivo. Arrivati a questo punto abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e vera e di giocarsela tra le migliori d’Europa». Le sue parole a Sky Sport.-News - Ultime notizie e ...

