Di Lorenzo: «Abbiamo dimostrato che il Napoli può stare tra le prime otto di Champions» (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo Zielinski, anche il capitano Di Lorenzo ai microfoni di Sky dopo Napoli-Eintracht 3-0: «Bella serata, ci godiamo tutte queste soddisfazioni, è un pezzo di storia di questo club essere arrivati ai quarti, ora ci godiamo la serata e poi penseremo alla prossima avversari Di Lorenzo: «Dobbiamo essere orgogliosi di esserci anche noi, è bello vedere tre italiane ai quarti, vedremo venerdì chi ci toccherà, affronteremo con entusiasmo e la voglia che ci hanno portato al passaggio del turno «Doppietta campionato Champions? Vediamo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, vera, che può stare tra le prime otto, ce la giocheremo come Abbiamo fatto nel girone e in questo turno, l’importante è dare sempre il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo Zielinski, anche il capitano Diai microfoni di Sky dopo-Eintracht 3-0: «Bella serata, ci godiamo tutte queste soddisfazioni, è un pezzo di storia di questo club essere arrivati ai quarti, ora ci godiamo la serata e poi penseremo alla prossima avversari Di: «Dobbiamo essere orgogliosi di esserci anche noi, è bello vedere tre italiane ai quarti, vedremo venerdì chi ci toccherà, affronteremo con entusiasmo e la voglia che ci hanno portato al passaggio del turno «Doppietta campionato? Vediamo.di essere una squadra forte, vera, che puòtra le, ce la giocheremo comefatto nel girone e in questo turno, l’importante è dare sempre il ...

