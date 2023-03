Devastazioni ultras a Napoli | Ciarambino | Ora pugno duro e pene esemplari contro teppisti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Quello che è accaduto mercoledì asi chiama teppismo e delinquenza e non ha nulla a che vedere con la bellezza del calcio e con l’agonismo sano, che si fonda sul rispetto dell’avversario. La mia solidarietà alle forze dell’Ordine e ai commercianti che hanno dovuto subire i danni di un’orda di violenti”. La Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria, interviene sui gravissimi fatti avvenuti prima e dopo l’indi calcio trae Eintracht Francoforte, dove centinaia di tifosi tedeschi hanno messo a ferro e fuoco il centro storico della città. “Bene gli arresti eseguiti dalle forze dell’Ordine, ma resta il forte rammarico per non aver previsto che tutto ciò si sarebbe potuto evitare. C’erano tutti i segnali – prosegue la– che indicavano come più ...