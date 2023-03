Demoliscono una fattoria e per sbaglio anche un'opera inedita di Banksy (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - In seguito alla demolizione di una vecchia fattoria abbandonata nella località balneare di Herne Bay, nel Kent, in Inghilterra, un'opera d'arte dell'ormai quotatissimo artista di strada Bansky è andata irrimediabilmente distrutta. Ne scrive il Guardian, che racconta anche che il murale – intitolato “Morning is Broken” – raffigurava un adolescente in piedi, affacciato ad una finestra accanto a un gatto che fa capolino sul davanzale, il quale è intento ad aprire delle tende fatte di lamiera ondulata. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - In seguito alla demolizione di una vecchiaabbandonata nella località balneare di Herne Bay, nel Kent, in Inghilterra, un'd'arte dell'ormai quotatissimo artista di strada Bansky è andata irrimediabilmente distrutta. Ne scrive il Guardian, che raccontache il murale – intitolato “Morning is Broken” – raffigurava un adolescente in piedi, affacciato ad una finestra accanto a un gatto che fa capolino sul davanzale, il quale è intento ad aprire delle tende fatte di lamiera ondulata. Visualizza questo post su Instagram ...

