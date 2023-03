Demoliscono una fattoria e distruggono un’opera di Bansky (Di giovedì 16 marzo 2023) Bansky opera fattoria. Distrutta per errore un’opera di Bansky. E’ successo nel Kent, in Inghilterra, dove è stata demolita una vecchia fattoria abbandonata nella località balneare di Herne Bay, e inevitabilmente è andata persa un’opera d’arte dell’ormai quotatissimo artista di strada Bansky che l’aveva realizzata proprio sulla struttura della fattoria che ora non esiste più. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023)opera. Distrutta per erroredi. E’ successo nel Kent, in Inghilterra, dove è stata demolita una vecchiaabbandonata nella località balneare di Herne Bay, e inevitabilmente è andata persad’arte dell’ormai quotatissimo artista di stradache l’aveva realizzata proprio sulla struttura dellache ora non esiste più. ... TAG24.

