Demi Lovato esordirà alla regia con un documentario sulle piccole star (Di giovedì 16 marzo 2023) Demi Lovato si prepara a esordire come regista, dirigendo un documentario che approfondirà le dinamiche personali delle star che raggiungono il successo da bambini. Demi Lovato (dopo alcuni problemi legati al suo ultimo tour) debutterà come regista con Child star, titolo provvisorio per un nuovo documentario. Queste informazioni sull'attrice sono state fornite da Variety, approfondendo un minimo il progetto che dovrebbe trovarsi a dirigere. A quanto pare Child star è un documentario che mira a decostruire gli alti e bassi della crescita sotto i riflettori, concentrandosi sulle vite di alcune delle più famose ex star che hanno trovato il successo da bambini, tra cui Demi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023)si prepara a esordire come regista, dirigendo unche approfondirà le dinamiche personali delleche raggiungono il successo da bambini.(dopo alcuni problemi legati al suo ultimo tour) debutterà come regista con Child, titolo provvisorio per un nuovo. Queste informazioni sull'attrice sono state fornite da Variety, approfondendo un minimo il progetto che dovrebbe trovarsi a dirigere. A quanto pare Childè unche mira a decostruire gli alti e bassi della crescita sotto i riflettori, concentrandosivite di alcune delle più famose exche hanno trovato il successo da bambini, tra cui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... portallovato : ?? | Demi Lovato ao lado do cantor colombiano Maluma e das atrizes Tiffany Haddish e Bella Thorne no Fashion Show da… - portallovato : ?? | Demi Lovato e sua assistente Tiffini Kristina no fashion show da Hugo Boss em Miami (15). - siteptbr : ?? GOSTOSA! Demi Lovato servindo catwalk via Instagram ??????? - 4ever4me_Demi : @stateoflemonade @ThePopTingz Demetria Devonne Lovato - savagecyrusx : RT @PLmidias: ?? | Demi Lovato no fashion show da Hugo Boss em Miami, Florida (15). -