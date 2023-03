Delega fiscale, sulla riforma della riscossione il governo Meloni sposa la linea delle Entrate. Bocciata dalla Corte dei Conti (Di giovedì 16 marzo 2023) Le somme che il fisco non è riuscito a incassare saranno automaticamente “cancellate” cinque anni dopo il loro affidamento all’Agenzia delle Entrate riscossione, che informerà l’ente creditore del flop. E le procedure di recupero saranno svolte in base a un piano annuale modulato “in relazione al valore” dei crediti. Sono i due pilastri della riforma della riscossione delineata nella Delega fiscale del governo Meloni. La strategia scelta dall’esecutivo di centrodestra ricalca le richieste inviate al Parlamento nel 2021 dall’Agenzia delle Entrate. Prevedendo tra il resto l’utilizzo delle “più evolute tecnologie” e dell’intero patrimonio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Le somme che il fisco non è riuscito a incassare saranno automaticamente “cancellate” cinque anni dopo il loro affidamento all’Agenzia, che informerà l’ente creditore del flop. E le procedure di recupero saranno svolte in base a un piano annuale modulato “in relazione al valore” dei crediti. Sono i due pilastrideta nelladel. La strategia scelta dall’esecutivo di centrodestra ricalca le richieste inviate al Parlamento nel 2021 dall’Agenzia. Prevedendo tra il resto l’utilizzo“più evolute tecnologie” e dell’intero patrimonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - LegaSalvini : GOVERNO: OGGI IN CDM LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE E IL DECRETO PER IL PONTE SULLO STRETTO - Agenzia_Ansa : Oggi seconda giornata dei lavori del Congresso della Cgil a Rimini. Al via la tavola rotonda con i leader del Pd Sc… - Libero_official : Il #Cdm approva la delega fiscale per semplificare e ridurre la pressione: in cosa consiste la riforma dell'Irpef… - suitetti : RT @Radio1Rai: ??Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale. -