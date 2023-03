Delega fiscale e Ponte sullo Stretto. Oggi alle 16.30 il Cdm (Di giovedì 16 marzo 2023) Delega fiscale e Ponte sullo Stretto. Sono i principali e più discussi punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà Oggi alle 16.30. La legge Delega di riforma fiscale arriva sul tavolo dopo che la premier Giorgia Meloni ne ha parlato ieri alla Camera durante il question time. "Asse portante sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l'obiettivo di un minore carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare", ha dichiarato ieri Meloni in merito alla direzione del governo sulla riforma. Tre quindi i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023). Sono i principali e più discussi punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà16.30. La leggedi riformaarriva sul tavolo dopo che la premier Giorgia Meloni ne ha parlato ieri alla Camera durante il question time. "Asse portante sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l'obiettivo di un minore caricoper tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare", ha dichiarato ieri Meloni in merito alla direzione del governo sulla riforma. Tre quindi i ...

