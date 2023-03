Delega fiscale, cade il velo: il governo vuol depenalizzare l’evasione “di necessità”. Visco: “Garantiscono vita tranquilla a chi non paga” (Di giovedì 16 marzo 2023) A volte ritornano, o non se ne sono mai andati. Il concetto di “evasione di necessità”, caro a Silvio Berlusconi da almeno una ventina d’anni, rispunta nella Delega fiscale che il governo Meloni si appresta ad approvare nel pomeriggio. L’articolo 20 destinato alle sanzioni penali, che mancava nelle prime bozze, annuncia l’intenzione di “rivedere i profili relativi alla effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso”. Questo “al fine di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non imputabili”, secondo la relazione illustrativa. Le fattispecie dell'”impossibilità” andranno definite nei decreti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) A volte ritornano, o non se ne sono mai andati. Il concetto di “evasione di”, caro a Silvio Berlusconi da almeno una ventina d’anni, rispunta nellache ilMeloni si appresta ad approvare nel pomeriggio. L’articolo 20 destinato alle sanzioni penali, che mancava nelle prime bozze, annuncia l’intenzione di “rivedere i profili relativi alla effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte almento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso”. Questo “al fine di ere che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non imputabili”, secondo la relazione illustrativa. Le fattispecie dell'”impossibilità” andranno definite nei decreti ...

