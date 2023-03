Del Piero: «Inter e Milan, ai quarti di finale bisogna alzare il livello!» (Di giovedì 16 marzo 2023) Del Piero chiama in causa Inter e Milan. Sono tre le squadre italiane ai quarti di Champions League. Le due Milanesi, a differenza del Napoli, devono fare qualcosa in più alzare IL LIVELLO ? Alessandro Del Piero, ospite a Sky Sport, chiama all’appello le due Milanesi: «Inter e Milan hanno saputo dare una lezione: ovvero il ricompattarsi nell’ambiente conta tanto e parecchio. Però da qui in avanti bisogna alzare il livello, questo vale soprattutto per le due Milanesi. Perché il Milan dà la sensazione di potersela giocare contro chiunque. Tutte e tre hanno il vantaggio di essere senza pressioni particolari e io me lo auguro che vadano a giocare senza ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Delchiama in causa. Sono tre le squadre italiane aidi Champions League. Le dueesi, a differenza del Napoli, devono fare qualcosa in piùIL LIVELLO ? Alessandro Del, ospite a Sky Sport, chiama all’appello le dueesi: «hanno saputo dare una lezione: ovvero il ricompattarsi nell’ambiente conta tanto e parecchio. Però da qui in avantiil livello, questo vale soprattutto per le dueesi. Perché ildà la sensazione di potersela giocare contro chiunque. Tutte e tre hanno il vantaggio di essere senza pressioni particolari e io me lo auguro che vadano a giocare senza ...

