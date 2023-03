Del Piero: «Il Napoli ha la qualità per affrontare chiunque al prossimo turno» (Di giovedì 16 marzo 2023) Al termine della sfida di Champions tra il Napoli e l’Eintracht, con la formazione di Spalletti che, ancora una volta, ha dominato sui tedesco vincendo per 3-0 e qualificandosi per i quarti di finale, negli studi di Sky si commenta la partita con Del Piero «Tre squadre italiane ai quarti vuol dire che si può fare ottimo calcio anche con le idee come dimostra il Napoli. Inter e Milan devono alzare il livello mentre il Napoli ha già la qualità per affrontare chiunque al prossimo turno. Senza togliere nulla all’assist di Politano ma Osimhen ha fatto un grandissimo gol. Si vede che ha una fame incredibile anche sull’assist di Di Lorenzo. Lobotka interpreta benissimo un ruolo molto delicato dove è pericolosissimo perdere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Al termine della sfida di Champions tra ile l’Eintracht, con la formazione di Spalletti che, ancora una volta, ha dominato sui tedesco vincendo per 3-0 e qualificandosi per i quarti di finale, negli studi di Sky si commenta la partita con Del«Tre squadre italiane ai quarti vuol dire che si può fare ottimo calcio anche con le idee come dimostra il. Inter e Milan devono alzare il livello mentre ilha già laal. Senza togliere nulla all’assist di Politano ma Osimhen ha fatto un grandissimo gol. Si vede che ha una fame incredibile anche sull’assist di Di Lorenzo. Lobotka interpreta benissimo un ruolo molto delicato dove è pericolosissimo perdere ...

