Deadpool 3: Hugh Jackman rivela il folle allenamento per tornare nei panni di Wolverine (VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Hugh Jackman si sta allenando duramente per riprendere i panni di Wolverine nell'attesissimo terzo capitolo di Deadpool. Hugh Jackman è intenzionato a fare "all in" per il suo ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool 3, terzo capitolo del franchise sul mercenario chiacchierone. Questa volta, però, sarà il debutto ufficiale di entrambi nel Marvel Cinematic Universe e l'attore australiano sta seguendo un rigido protocollo di allenamento. Jackman ha infatti condiviso su Twitter un VIDEO in cui mostra ai fan il folle allenamento che sta seguendo per tornare più in forma che mai. L'attore aveva già condiviso un assaggio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023)si sta allenando duramente per riprendere idinell'attesissimo terzo capitolo diè intenzionato a fare "all in" per il suo ritorno neidiin3, terzo capitolo del franchise sul mercenario chiacchierone. Questa volta, però, sarà il debutto ufficiale di entrambi nel Marvel Cinematic Universe e l'attore australiano sta seguendo un rigido protocollo diha infatti condiviso su Twitter unin cui mostra ai fan ilche sta seguendo perpiù in forma che mai. L'attore aveva già condiviso un assaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UniMoviesBlog : Hugh Jackman in palestra per dare muscoli al suo Wolverine Riprese per Deadpool 3 imminenti #Wolverine… - badtasteit : #Deadpool3: Hugh Jackman mostra un intenso 'plank' durante gli allenamenti per Wolverine - marvelcinemaita : Deadpool 3: Hugh Jackman pubblica una foto in compagnia del regista, Ryan Reynolds scherza: ‘Sono disgustato’ - badtasteit : Ryan Reynolds pare non aver apprezzato la foto su Instagram di Hugh Jackman insieme al regista di #Deadpool3 Shawn… - infoitcultura : X-Men le origini - Wolverine, Ryan Reynolds incolpa Hugh Jackman per il suo Deadpool 'spazzatura' -