De Luca all'attacco sul Ponte sullo Stretto: "Espediente per distrarre l'attenzione dei meridionali" (Di giovedì 16 marzo 2023) “ Oggi in Consiglio dei ministri sarà riesumata la società Ponte sullo Stretto di Messina che già ha bruciato centinaia di milioni di euro in consulenze e altro. Ricordiamo bene le posizioni in passato... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 marzo 2023) “ Oggi in Consiglio dei ministri sarà riesumata la societàdi Messina che già ha bruciato centinaia di milioni di euro in consulenze e altro. Ricordiamo bene le posizioni in passato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Luca #Zaia: 'Il centro regionale per il cambiamento di sesso è un segno di civiltà. Bisogna uscire da quel tabù. Or… - ultimora_pol : Luca #Zaia:'La determinazione del sesso avviene in fase embrionale. Può accadere che per una serie di dinamiche orm… - La7tv : #lariachetira @ricolfi_luca: 'Chi spinge per gli ingressi sono soprattutto 'padroncini' e opinione pubblica progres… - Eliamonterosso : @Deputatipd @serracchiani @andcasu @Piero_De_Luca @chiaragribaudo @BeaLorenzin @RossomandoPd @SimonaMalpezzi Un par… - luca_fedi : @___Claudias___ @vivicasssa @mariadoloresmel @GuidoDeMartini Te hai troppe certezze, lui ha detto di sentirsi male… -