De Laurentiis sugli scontri | “Quando la Meloni si decide a fare come in Inghilterra? Quando interviene anche l’UE? Della UEFA parlerò a fine anno”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto alla conferenza stampa organizzata in Prefettura con Prefetto, Questore e Sindaco di Napoli, peril puntoavvenuti ieri in città con i tifosi dell’Eintracht. Ecco quanto dichiarato: “Io devo ringraziare il Prefetto ed il Questore per il valido supporto che hdato. Sapevo, più o meno, quello che sarebbe potuto accadere. Lo ho capito all’andata,ero a Francoforte. Io ero seduto ed a destra c’era questa curva che mi ricordava in Serie C,ho iniziato il mio percorso, quel tipo di tifo ancestrale,se volesse indicare qualcosa di diverso rispetto al tifo sano ed educativo. Tant’è che dissi a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sidewayseye : RT @napolista: Sugli ultras l’Italia è ferma alle parole di Capello del 2009 A Napoli due striscioni contro il giornalista Chiariello. Sen… - fulvio1799 : RT @napolista: Sugli ultras l’Italia è ferma alle parole di Capello del 2009 A Napoli due striscioni contro il giornalista Chiariello. Sen… - NapoliFansUK : RT @napolista: Sugli ultras l’Italia è ferma alle parole di Capello del 2009 A Napoli due striscioni contro il giornalista Chiariello. Sen… - veniovanni : RT @napolista: Sugli ultras l’Italia è ferma alle parole di Capello del 2009 A Napoli due striscioni contro il giornalista Chiariello. Sen… - daVincenzoCh : RT @napolista: Sugli ultras l’Italia è ferma alle parole di Capello del 2009 A Napoli due striscioni contro il giornalista Chiariello. Sen… -

... convocata ieri sera, per fare il puntoscontri avvenuti ieri nel centro cittadino dove erano ... Partecipa alla riunione anche il presidente del Calcio Napoli Aurelio De, arrivato poco ...... convocata ieri sera, per fare il puntoscontri. Partecipa alla riunione anche il presidente del Calcio Napoli Aurelio De, arrivato poco fa a piazza del Plebiscito. Il vertice è ...... convocata ieri sera, per fare il puntoscontri avvenuti ieri nel centro cittadino dove erano ... Partecipa alla riunione anche il presidente del Calcio Napoli Aurelio De, arrivato poco ...

De Laurentiis sugli scontri: "Quando la Meloni si decide a fare come ... anteprima24.it

Nonostante il divieto d’accesso allo stadio Maradona, gli ultras tedeschi hanno deciso di raggiungere la città partenopea. Alla riunione, convocata ieri sera per fare il punto sugli scontri, partecipa ...C'è anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla riunione urgente che si svolge questa mattina presso il palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito per fare il punto sugli scontri ...